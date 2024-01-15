مدرب موريتانيا :”الجزائر عادت إلى كأس إفريقيا للانتقام  “

اعترف مدرب منتخب موريتانيا أمير عبدو بصعوبة المهمة في كأس أمم إفريقيا أمام منتخبات قوية مثل الجزائر و بوركينافاسو.

وقال أمير عبدو خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الاثنين، “نسعى لتقديم مستويات كبيرة. في كأس أمم إفريقيا رغم أننا سنواجه عدد من المنتخبات القوية مثل منتخب بوركينافاسو”.

كما أضاف مدرب منتخب موريتانيا “سنواجه منتخب لعب نصف نهائي كـأس أمم إفريقيا السابقة، لكن من جانبنا نسعى لتقديم مستويات أفضل من كأس أمم إفريقيا السابقة”.

وختم أمير عبدو “نعرف منتخب الجزائر جيدا وقوتها، لقد عاودوا للانتقام ويعتزمون من تقديم بطولة مميزة”.

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