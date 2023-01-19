مدرب موريتانيا: “جاهزون لمواجهة أنغولا وعازمون للذهاب إلى أبعد حد في الشان”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب منتخب موريتانيا، عبدو أمير، جاهزية فريقه لمواجهة أنغولا، وعزمهم على الذهاب إلى أبعد حد في بطولة “الشان”
وصرح مدرب موريتانيا: “وصلنا قبللا 48 ساعة عن مباراتنا التي نحضر لها منذ مدة للتواجد في أفضل الظروف كون المباراة ستكون جد صعبة أمام منافس قوي”.
كما أضاف: “نتواجد في مجموعة من ثلاثة فرق وأي منتخب ينهزم مهدد بالإقصاء، ونحن جاهزون لمواجهة أنغولا وعازمون على الذهب لأبعد حد في الشان”.
وتابع مدرب موريتانيا: “الجو جد بارد هنا في الجزائر لكن حضرنا أنفسنا للتأقلم مع مثل هذه الأوضاع وجاهزون لما ينتظرنا”.
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