مدرب “موريتانيا”: “عندما تكون عاشقا لكرة القدم ستكون معجبا برياض محرز”

أشاد “كورينتين مارتينز” مدرب منتخب “موريتانيا” بالنجم الجزائري “رياض محرز” الذي غاب عن المباراة الودية التي جمعت الخضر مع المنتخب الموريتاني والتي انتهت لزملاء “سفيان فيغولي” بنتيجة 4/1.

وقال مدرب منتخب “موريتانيا”: “المنتخب الجزائري غني عن كل تعريف، حاول الوقوف الند للند معه في الشوط الأول وفي الشوط الثاني كانت الأمور صعبة خاصة مع دخول اللاعبين الأساسيين”.

وأضاف: “عندما تكون عاشقا لكرة القدم ستكون معجبا برياض محرز بطبيعة الحال، ومن الجيد عدم مشاركته في المباراة، لأنه كان سيسبب لنا الكثير من المشاكل هو الآخر”.