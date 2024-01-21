مدرب موريتانيا: “لسنا هنا لتوزيع النقاط على الجزائر”

أكد مدرب منتخب موريتانيا، أمير عبدو، بأن تشكيلته لن تتساهل مع المنتخب الوطني، الجزائري في لقاء الجولة الـ 3 للمجموعة الـ 4، من “كان” كوت ديفوار.

ويلتقي الخضر بموريتانيا، هذا الثلاثاء، على ملعب “السلام” بمدينة بواكي، في لقاء حاسم، ستكون نقاطه الثلاث سبيل المحاربين، نحو بلوغ ثمن النهائي.

وقال المدرب أمير عبدو: “لسنا هنا من أجل توزيع النقاط على الجزائر .. سنحضر جيدا للمباراة حتى وإن خسرنا أول لقاءين من البطولة”.

كما أوضح ذات المتحدث في الندوة الصحفية التي عقدها سهرة أمس السبت. عقب الهزيمة بثلاثية لهدفين أمام أنغولا، بأنه يحترم الجزائر كثيرا، وهي تملك فريقا محترما.

قبل أن يضيف: “عشت نفس السيناريو في نسخة الكاميرون (كان مدرب لجزر القمر وانهزم أمام الغابون والمغرب) ولعبنا آخر لقاء من دون ضغط أمام غانا وفزنا به”.

وختم أمير عبدو: “الجزائر تملك فريقا جيدا، ولكننا سنحضر كما ينبغي من أجل الظهور بشكل جيد. ولن أقول إنني سأغير التشكيلة، وقبل كل شيء نحن محترفون وسنلعب لتحقيق نتيجة إيجابية”.