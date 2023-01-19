مدرب موريتانيا للمحليين :” نسعى لتجاوز عقبة أنغولا في الشان”

ابدى مدرب منتخب موريتانيا أمين عبدو ثقته في لاعبيه لتخطي عقبة منتخب أنغولا غدا. في منافسة الشان الذي يجري بالجزائر.

وقال أمين عبدو في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم بملعب ميلود هدفي :”عملنا ما في وسعنا وفق إمكانيات للمباراة القوية التي تنتظرنا، سنلعب لتحقيق أهدافنا، أؤكد أن مباراة أنغولا ستكون صعبة. لأننا نعرف هذا المنتخب الجيد بحكم أنه سبق و أن واجهنا أغلب لاعبيه في في منافسة رابطة الأبطال”.

كما أضاف مدرب منتخب المرابطون “تكلمت مع اللاعبين في التدريبات، قلت لهم آن لدينا الحق في الفوز بحكم أننا عملنا جيدا، كما أكدوا أننا سننافس إلى أخر لحظة”.

وختم “كل اللاعبين معنيين بالمباراة، والمنافسة ستعطينا أمور ايجابية لنا”.

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