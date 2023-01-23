مدرب موريتانيا :”منتخب مالي يملك شخصية قوية لكن سنسعى للتأهل”

أكّد مدرب موريتانيا أمين عبدو أنه يسعى للبحث عن نتيجة الفوز بمباراة الغد أمام مالي في اللقاء الذي سيجري بملعب ميلود هدفي بوهران.

وقال مدرب موريتاينيا خلال الندوة الصحفية التي عقدها بملعب ميلود هدفي :”حضّرنا بشكل جيّد، متعطشون للفوز. كما سنسعى للبحث عن الحلول من أجل الفوز لا غير و التأهل إلى الدور المقبل”.

كما أضاف أمين عبدو “منتخب مالي قوي، يملك شخصية قوية، من جانبنا سنكلم مشوارنا الجيد بعد الفوز تواليا بـ 14 مباراة. في الجزائر آمر جيّد أن يشجّعك الجميع”.

وختم مدرب منتخب المرابطون “عالجنا كل الأخطاء التي وقعنا فيها سابقا، وطالبت من اللاعبين تطبيق نفس المنهجية التي نسير عليها”.

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