مدرب موريرينسي :”بلقروي لايزال بحاجة للراحة”

منح “مانويل ماتشادو”، مدرب “موريرينسي” تفاصيل الوضعية الصحية للدولي الجزائري، هشام بلقروي بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الأسبوع المُنصرم.

وكشف التقني البرتغالي، بأن مدافعه لايزال بحاجة لبضع أيام إضافية للراحة، في إنتظار خضوعه لفحوصات جديدة للتأكد من سلامته.

وكان اللاعب السابق للترجي التونسي إبتلع لسانه في مُباراة كأس البرتغال أمام “كانيلاس” نُقل على إثرها للمُستشفى بعد فُقدانه للوعي.

وسيغيب إبن الباهية وهران عن فريقه عشية اليوم الإثنين عند استقبال “سبورتينغ براغا” في ختام الجولة التاسعة من “السوبر ليغا”.