مدرب موزمبيق :”إفريقيا تعيش طفرة نوعية و أتمتع كثيرا بالجمهور الجزائري  “

أبدى شيكينو كوندي مدرب منتخب موزمبيق انبهاره من الجمهور الجزائري الذي يصنع الحدث في مباريات الشان.

وقال شيكينو كوندي خلال الندوة الصحفية اليوم الجمعة “الجمهور الجزائري عندما تشاهده تتمتع. نعيش مرحلة رائعة و أنا مبتهج و سعيد بكل هذه الأمور التحضيرية من قبل الجزائر”.

كما أضاف “نال منا التعب بعض الشيء، بحكم أننا نتدرب كل يوم، آمل آن نلعب بصفة حرة، و سعيد في مجاورة الجانب الجزائري”.

وختم مدرب الموزمبيق “سنسعى للفوز أو على الأقل التعادل الذي سيخدم كذلك الجانب الجزائري، الذي يتأهل على رأس المجموعة”.

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