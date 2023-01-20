مدرب موزمبيق: “تنتظرنا مواجهة جد قوية أمام الجزائر”

اعترف مدرب منتخب موزمبيق للمحليين، فرانسيسكو كوندي، بصعوبة المهمة التي تنتظرهم في مواجهة المنتخب الوطني للمحليين.

وصرح فرانسيسكو كوندي، اليوم الحمعة في ندوته الصُحفية: “المنتخب الجزائري ضمن تأهله مسبقا للدور المقبل من هذه المنافسة”.

كما أضاف: “تنتظرنا مباراة جد قوية أمام منتخب البلد المنظم، الذي يملك طموحا كبيرا في هذه البطولة”.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، يواجه موزمبيق، غذا السبت، لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات الشان.