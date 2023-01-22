مدرب موزمبيق :”قدمنا ما علينا لكن واجهنا منتخب قوي”

اعترف شيكينو كوندي مدرب منتخب موزمبيق بقوة المنتخب الوطني للمحليين بعد فشله في قيادة لاعبيه لتحقيق الفوز .

وأضاف شيكينو كوندي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “قدمنا ما علينا. كنا نريد تحقيق الفوز وأحببت تقديم أداء جيّد لكن للأسف لم نحقق ذلك أمام منتخب قوي”.

وأضاف مدرب منتخب موزمبيق “كنا نريد صناعة الفرص بشكل أكبر، طالبت من اللاعبين اللعب بصرامة رياضية في حالة السعب وراء استهدافهم الفوز لكن للأسف لم نحقق ذلك”.

كما ختم “هذه هي تقاليد كرة القدم، من جانبنا سنعود إلى التدريبات و نستعد لبقية التحديات”.

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