مدرب مولودية البيض  :”نملك فريقا متواضعا”

أكّد مدرب مولودية البيض شريف حجار أن الفريق يملك حظوظا في البقاء في حظيرة الكبار رغم الوضعية الصعبة.

وقال شريف حجار في تصريح له لـ “النهار” عقب المباراة “التعادل أمام بسكرة، أثّر علينا رغم أنه ليس فاصلا في بقائنا في حظيرة الكبار أو السقوط إلى القسم الثاني”.

كما أضاف حجار “نملك فريقا متواضعا ببساطة لأننا نصارع على البقاء، وهذا أمر مفروغ منه”.

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