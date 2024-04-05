مدرب مولودية البيض يكشف أسباب الخسارة أمام مقرة

كشف مدرب مولودية البيض العربي مرسلي عن الأسباب الحقيقية وراء الخسارة القاسية بثنائية نظيفة أمام الضيف نجم مقرة.

وقال العربي مرسلي في تصريح للصفحة الرسمية للفريق “خلقنا عدد من الفرص في الهجوم لكن التجسيد لم يحصل، سعينا وراء التوفيق في الشوط الثاني لكن الخصم ركن في دفاعه، بعض قرارات اللاعبين لم تكن صحيح”.

كما أضاف مدرب مولودية البيض “قمنا بالتغييرات في وسط الميدان لكن لم تكون فعالة، ضيعنا كرات عديدة، و نجم مقرة كان أفضل، الهدف الذي سجل الأول تسبب في خروج عدد من اللاعبين من الجانب الذهني”.

و ختم مرسلي “لو لعبنا 3 أو 4 أشواط لا نسجل، اللاعب المحلي يجب عليه أن يعلم أن كرة القلب لعب قلب و ارادة، من جانبي قمت بواجبي، و اللاعبين يتحملون مسؤوليتهم”.