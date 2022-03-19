إعــــلانات
الرياضة

مدرب مولودية الجزائر.. ليس من الضروري الفوز بكل المباريات !

بقلم عزيز طالبي
مدرب مولودية الجزائر.. ليس من الضروري الفوز بكل المباريات !
مولودية الجزائر
  • 264
  • 0

ابدى مدرب مولودية الجزائر خالد بن يحي تذمره الكبير من الانتقادات بعد التعادل اليوم أمام شباب قسنطينة سلبيا في الجولة 22 من الرابطة المحترفة.
كما قال خالد بن يحي في تصريح لـ “النهار” عقب المباراة. “ليس من الضروري أن تفوز مولودية الجزائر بكل مباراة لها، لا ادري سبب الضغط الكبير الذي نعيشه والموجّه لنا من أشخاص”.
وأضاف المدرب التونسي “فريقنا يملك كل الإمكانيات وأعتبره ضمن أكبر الفرق الجزائرية. لكن في بعض الاحيان لم نوفّق”.
كما ختم “شباب قسنطينة كان قادرا على القيام بهجمة فقط واحدة يقلب بها نتيجة المباراة. ولهذا أحذر من الضغط علينا ويجب تسيير الموسم بذكاء”.

cإضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/yBXc1
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر