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الرياضة

مدرب مولودية الجزائر يخضع لاعبيه لتدريبات عسكرية في تربص رين

بقلم عزيز طالبي
مدرب مولودية الجزائر يخضع لاعبيه لتدريبات عسكرية في تربص رين
الجزائر
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اخضع مدرب مولودية الجزائر باتريس بوميل لاعبيه لتدريبات شاقة اليوم الأحد، بعد قرر رفع نسق الاستعدادات.

ويتربص فريق مولودية الجزائر بمدين رين الفرنسية استعدادا للموسم الكروي 2023/2024 من البطولة الوطنية.

وعرفت تدريبات اليوم، إجرائها على غير العادة، برفع الأثقال والحمل الثقيل، في إحدى المناطق الغابية القريبة من التربص.

كما وصفت التدريبات بـ “العسكرية” على أمل أن يكون المدافع جمال بلعمري ورفقائه في أتم الجاهزية للموسم الجديد.

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