مدرب مولودية الجزائر يرفض منح لاعبيه الراحة قبل الكلاسيكو
بقلم عزيز طالبي
رفض مدرب مولودية الجزائر أمير بوميل منح لاعبيه يوم راحة، الذي يصادف اليوم السبت، بعدما أمر بعودتهم إلى التدريبات والاستعدادات بمركز زرالدة.
و قام مدرب مولودية الجزائر بوميل بذات القرار. قصد إعداد لاعبيه بشكل جيد للكلاسيكو الناري الذي سيجمع النادي العاصمي بفريق شبيبة القبائل بملعب المجاهد الراحل حسين ايت احمد.
و يسعى بوميل لقيادة لاعبيه للفوز بمباراة الثلاثاء القادم، رغم صعوبة المهمة أمام أحد أعرق الاندية في البطولة الجزائرية.
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