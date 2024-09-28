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الرياضة

مدرب مولودية الجزائر يرفض منح لاعبيه الراحة قبل الكلاسيكو  

بقلم عزيز طالبي
مدرب مولودية الجزائر يرفض منح لاعبيه الراحة قبل الكلاسيكو  
مولودية الجزائر
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رفض مدرب مولودية الجزائر أمير بوميل منح لاعبيه يوم راحة، الذي يصادف اليوم السبت، بعدما أمر بعودتهم إلى التدريبات والاستعدادات بمركز زرالدة.

و قام مدرب مولودية الجزائر بوميل بذات القرار. قصد إعداد لاعبيه بشكل جيد للكلاسيكو الناري الذي سيجمع النادي العاصمي بفريق شبيبة القبائل بملعب المجاهد الراحل حسين ايت احمد.

و يسعى بوميل لقيادة لاعبيه للفوز بمباراة الثلاثاء القادم، رغم صعوبة المهمة أمام أحد أعرق الاندية في البطولة الجزائرية.

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