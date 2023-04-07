مدرب مولودية الجزائر يكشف التشكيلة الأساسية لمواجهة السياسي

أعلن مدرب مولودية الجزائر باتريس بوميل عن التشكيلة الاساسية التي سيعتمد عليها خلال مباراة فريقه أمام السياسي.

وعرفت القائمة تواجد ركائز الفريق على غرار بن خماسة وهارون وحلايمية، حيث يسعى المدرب بوميل الاعتماد على لاعبين يملكون الخبرة للإطاحة بالضيف شباب قسنطينة.

كما يسعى فريق شباب قسنطينة هو الأخر الظفر بالنقاط الثلاث، والعودة بالزاد كاملا إلى مدينة الجسور المعلّقة.

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