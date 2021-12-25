مدرب مولودية سعيدة يكشف تفاصيل حادثة وفاة اللاعب لوكار

كشف مدرب فريق مولودية السعيدة العربي مرسلي تفاصيل حادثة وفاة قائد الفريق سفيان لوكار خلال المباراة التي جمعت فريقه بجمعية وهران في إطار الجولة العاشرة من القسم الثاني هواة.

وأكد مدرب مولودية السعيدة في إتصال بالنهار أن اللاعب سفيان لوكار كان يتمتع بصحة جيدة حسب ما يكشفه ملفه الطبي.

وقال: “سجلنا الهدف وإحتفل مع زملائه بطريقة عادية، بعد الهدف كانت هناك ركنية للفريق المنافس، وبدون أي إحتكاك مع اللاعب المنافس سقط لوحده”.

“قمنا بالاسعافات الأولية في الملعب لكن طبيب الفريق لاحظ أنه يتوجب نقله إلى المستشفى، في الشوط الثاني دخلنا لغرف تغيير الملابس تلقينا خبر وفاته الذي نزل كالصاعقة على اللاعبين”.

وإختتم حديثه قائلا:”لقد شارك في 9 مباريات كأساسي هذا الموسم وكان قائد الفريق ويتمتع بصحة جيدة”.