مدرب موناكو:”فعلت كل شيئ لضم سليماني”

أثنى المدرب البرتغالي لفريق موناكو الفرنسي “ليوناردو جارديم” على نجمه الدولي الجزائري “إسلام سليماني”.

وقال “جارديم” في الندوة الصحفية التي اعقبت مواجهة “نيس” في الجولة ال7 من الدوري الفرنسي.

“كنا بحاجة لمهاجم جيد في الميركاتو الصيفي الماضي وهو ماجعلني أفكر على الفور في التعاقد مع إسلام سليماني”.

“أصريت على ضم سليماني لأنني أعرفه جيدا وأعرف امكانياته، الآن هو بصدد العودة الى مستواه المعهود شيئا فشيئا”.

“سليماني لاعب مهم في تشكيلة موناكو فهو لايُسجل فقط الأهداف وانما يُساهم ايضا في تسجيل زملائه للأهداف مثلما حدث ضد نيس”.