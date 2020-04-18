مدرب موناكو يرفض الإعتراف بظلمه لسليماني!

رفض ألبير مورينو، مدرب نادي موناكو، الإعتراف بظلمه للدولي الجزائري إسلام سليماني، منذ وصوله للعارضة الفنية خلفا لليوناردو جارديم.

وصرّح التقني :”لم أستعمل سليماني، لأني كنت مُقتنعا بأن خطة 4-3-3 هي الأنسب لتشكيلتي، وإسلام كان مُصابا خلال تلك الفترة”.

وواصل :”لم أرد في أي فترة من الفترات، أن أحطم ما كان موجودا، وعندما تعافى سليماني إعتمدت عليه”.

وختم :”كل ما في الأمر، هو أنني أفضل طريقة لعب معينة، وأعمل دائما على الإستعداد حسبا للمُنافس”.

ويظهر من تصريحات الرجل الأول في الطاقم الفني لفريق الإمارة، بأنه لا يزال غير مُقتنع بـ”سوبر سليم” وإعتمد عليه مُجبرا.