مدرب “مونبوليي” يعول على “دولور” للعودة إلى السكة الصحيحة !

الرياضة
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مدرب “مونبوليي” يعول على “دولور” للعودة إلى السكة الصحيحة !
بقلم أمير بهلول

عاد النجم الجزائري “أندي دولور” لتدريبات فريقه “مونبوليي” بعد أن غاب في المباريات السابقة بسبب الإصابة.

عودة “دولور” قبل مواجهة “ماتز” تريح كثيرا المدرب “دار زكاريان” الذي يعول على قائده للعودة إلى سكة الانتصارات من جديد.

فلم ينجح “مونبوليي”  في تحقيق الفوز في آخر 8 مباريات في الدوري الفرنسي، لذلك يريد الفريق وضع حد لهذه النتائج السلبية.

فآخر فوز لرفقاء “دولور” في الدوري الفرنسي يعود ليوم 12 ديسمبر الماضي أمام “لانس” (3-2).

والأبرز من هذا أن النجم الجزائري هو القائد والذي يمنح الحافز لزملائه فوق أرضية الميدان.


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