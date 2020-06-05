مدرب ميلان الجديد:”بن ناصر ليس للبيع لكن.. !!”

يبدو أن النجم الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” أصبح قطعة أساسية في تشكيلة فريقه ميلان الإيطالي لا يمكن الاستغناء عنها.

صحيفة “لاغازيت ديلو سبورت” الإيطالية أكدت اليوم الجمعة أن ميلان يريد الإبقاء على بن ناصر حيث يعتبره “رالف رانجنيك” مدرب الروسونيري الجديد، لاعبا لا غنى عنه في مشروع النادي.

وأضافت الصحيفة أن التقني الألماني يرى أن نجم الخضر أحد أحجار الزاوية في الفريق، ويرغب في بناء خط الوسط الجديد من خلاله.

ذات المصدر ختم أن السبب الوحيد الذي قد يدفع إدارة الفريق اللومباردي لبيع بن ناصر هو وصول عرض خرافي لا يمكن رفضه.