مدرب ميلان بيولي:”لهذا السبب لم يشارك بن ناصر أساسيا في آخر لقائين”

أوضح مدرب ميلان الإيطالي، ستيفانو بيولي، عن سبب عدم إشراك متوسط الميدان، إسماعيل بن ناصر في آخر مباراتين أساسيا.

وقال بيولي في تصريحات لقناة “دازن”أمس الإثنين، قال:”إسماعيل لاعب مهم جدا بالنسبة لنا”.

وأضاف المدرب بيولي:”لا أريد أن يغيب بن ناصر مرة أخرى عن الفريق، نحن بحاجة إليه إنه لاعب متكامل”.

كما ختم ستيفان بيولي:” أردت الإستفادة من البدلاء، إسماعيل شارك من الدقيقة 68، ولاداعي للقلق فهو عائد من إصابة عضلية”.

يذكر أن، بن ناصر وفريقه ميلان يتبقى لهما مباراتين لحسم التتويج باللقب “السكوديتو” الإيطالي ويكفيهما فوز وتعادل دون إنتظار نتائج ثاني الترتيب الإنتر.