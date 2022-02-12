مدرب ميلان “هذا ما قدّمه لنا بن ناصر بعد عودته من كأس افريقيا”

اشاد ستيفان بيولي مدرب ميلان بالدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر وبما قدمه الجزائري منذ عودته إلى الفريق الإيطالي من الكاميرون.

وقال بيولي عن لاعب الروسونيري في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم ” أتفاهم كثيرًا مع بن ناصر ، لقد أدى أداء جيدا للغاية. وتمكن من العمل عندما عاد من كأس إفريقيا. لديه وضوح وهو لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا”.

وعن لقاء سامبدوريا غدا ضمن الجولة الـ 25 من الكالتشيو قال بيولي “نواصل التفكير في كل مباراة بشكل خاص. إلى حد الان راضون عما نقدمه ونملك لاعبين يشعرون بالإنتماء، نحن مركزين وسنعمل على الفوز لا غير”.

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ابدى متوسط ميدان المنتخب الوطني اسماعيل بن ناصر سعادته الكبيرة إثر قيادة زملائه في ميلان لحسم داربي الغضب أمام إنتر بنتيجة 2 مقابل 1.

وجرت المباراة اليوم بملعب “جيوزيبي مياتزا” ضمن الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

كما قال بن ناصر عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك” بعد نهاية اللقاء بساعات “مع قلبي وعقلي.. فورزا ميلان”.

يذكر أن بن ناصر شارك أساسيا و قدم مستوى عالمي، طيلة الدقائق التي لعبها. كما نال ثناء المتتبعين. إلى جانب نيله البطاقة الصفراء في الدقيقة 76 من عمر المواجهة.