مدرب ميلان يتخذ موقفه من عودة بن ناصر إلى الفريق

أكدت تقارير إعلامية إيطالية أن عودة متوسط الميدان الدولي الجزائري، الناشط في صفوف أي سي ميلان ، إسماعيل بن ناصر، باتت قريبة جداً.

ووفقا لما ذكرته صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، أمس الاثنين، فإن الطاقم الطبي للروسونيري اتخذ أقصى درجات الحذر لضمان عودة اللاعب الجزائري إلى الميادين، من أجل تفادي سيناريو إصابته من جديد.

وأوضح المصدر ذاته بأن عودة اللاعب إلى الميادين ستكون في آواخر شهر جانفي المقبل. لخوض منافسات المرحلة الثانية من الموسم الكروي الجاري.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن مدرب ميلان، باولو فونسيكا، يرحّب بعودة لاعبه الجزائري، بن ناصر، لتقديم الإضافة اللازمة في خط وسط الفريق، رغم تواجد الثنائي، فوفانا و رايندرز.