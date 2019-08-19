مدرب ميلان يكشف أسباب غياب بن ناصر

كشف “ماركو جيامباولو” مُدرب نادي “إسي ميلان”، أسباب غياب الوافد الجديد لتشكيلته، إسماعيل بن ناصر خلال التعادل الودي أمام “تشيزينا”.

وأوضح التقني الإيطالي بان الدولي الجزائري لم يكن قادرا على اللعب كونه غير جاهز، مُطالبا بالصبر عليه ظهوره بألوان “الروسونيري”.

وصرّح قائلا :”لحد الساعة لم أشرف على أي تدريب لبن ناصر، وبالتالي لا يُمكنني الإعتماد عليه بصفة مُباشرة، هذا مُستحيل”.

وأوضح الرجل الأول في “الديافلو” بأن متوسط الميدان لاعب ذو مؤهلات كبيرة، ولكنه مُطالب بإثبات نفسه للحصول على فُرصته مُستقبلا.