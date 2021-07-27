مدرب ميلان يُعوّل على بن ناصر لقيادة الفريق !

كشفت مصادر صحفية إيطالية، أن “ستيفانو بيولي” مدرب ميلان، سيعول كثيرا على النجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر” لقيادة خط وسط الفريق بالإضافة لكونه القلب النابض للروسونيري على أمل أن يتفادى اللاعب الجزائري الإصابات هذا الموسم.

وجاء في تقارير صحفية إيطالية، أن مشاركة “كيسي” في الأولمبياد رفقة “كوت ديفوار” جعلت “بيولي” يحول كل أنظاره لـ “بن ناصر”، فسيكون اللاعب الجزائري الأستاذ فوق أرضية الميدان وضابط الإيقاع رفقة زميله “تونالي”.

اللاعب الإيطالي “تونالي” كان قد صرح في وقت سابق، أنه يتعلم الكثير من الجزائري وسيخوضان بداية الموسم كأول ثنائية في خط وسط ميلان في انتظار عودة الإيفواري كيسي.