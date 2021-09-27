مدرب نابولي يزف أخبارا سارة لغولام

زف لوتشيانو سباليتي، مدرب نادي نابولي أخبارا سارة للدولي الجزائري، فوزي غولام، وذلك بعد تعافي هذا الأخير من الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي، والتي حرمته من اللعب الى حد الساعة.

وأوضح الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”البيرتينوبي”، بأن الظهير الأيسر أصبح جاهزا للعودة المُنافسة الرسمية وقال :”فوزي مُستعد للعب، وكان مُتشوقا من أجل الحصول على فُرصته”.

وواصل في سياق مُتصل :”في حالة ما واصل بنفس النسق، فإنه يمتلك حظوظا كبيرة من أجل التواجد في القائمة الرسمية للمُباراة القادمة”.