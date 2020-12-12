مدرب نادي قطر :”هذا ما تغير فينا منذ وصول بلايلي”

الرياضة
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مدرب نادي قطر :”هذا ما تغير فينا منذ وصول بلايلي”
بقلم إسماعيل عشاش

أشاد يونس علي، مدرب نادي قطر القطري، بالدولي الجزائري، يوسف بلايلي المُتألق بشكل مُلفت للإنتباه منذ وصوله لـ”دوري النجوم”.

وتحدث التقني القطري قائلا بخصوص مُحارب الصحراء :”بلايلي ورغم مؤهلاته الفنية الكبيرة، إلا أنه يكون أول مدافع في الفريق”.

وواصل :”نحن نركز معه كثيرا على اللعب الجماعي، وهذا رغم قدرته على صناعة الفارق وحيدا، وهو ما عاد علينا إيجابا”.

ويُقدم إبن الباهية وهران، مُستويات كبيرة منذ إلتحاقه بصفوف “الملك”، حيث تمكن من تسجيل 5 أهداف في 3 مُباريات.

ويستهدف النجم الأسبق لإتحاد العاصمة، مواصلة التألق، يوم غد الأحد، بمُناسبة مُلاقاة السيلية.


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