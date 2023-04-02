مدرب نانت يكشف مستقبل حجّام بعد إصراره على الصيام

كشف مدرب نانت الفرنسي اونطوان كومبواري عن مستقبل الدولي الجزائري جوان حجام بعد إصراره على الصيام.

وقال مدرب نانت كومبواري خلال الندوة الصحفية التي عقبت مباراة ريمس اليوم الأحد، :”يجب على الجميع احترام القواعد التي أضعها، هناك 6 لاعبين يصومون لكنهم احترموا قراري، ويوجد في الفريق لاعب واحد وهو حجام الذي التزم بالصوم أيام المواجهات”.

وأضاف جوان حجام “احترم قرار صيام حجام لكن عليه أن يحترم القاعدة التي وضعتها”.

كما مدافع الخضر المنظم حديثا الى الكتيبة الوطنية “على كل لا يوجد أي مشكل معه، لست قلقا، ولن يكون أي قرار يخصه معاقبته، الأمر بسيط جدا، عندما يصوم أيام المباريات لن يكون متواجدا في القائمة”.

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