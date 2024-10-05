مدرب نجم بن عكنون يذرف الدموع بسبب الشتائم التي طالته

تأثر مدرب نجم بن عكنون، محمد مانع، اليوم السبت، ولم يتمالك نفسه، أمام كاميرات الإعلام، بعد نهاية مواجهة فريقه أمام نصر حسين داي.

في مواجهة الجولة الثالثة من بطولة الثاني هواة وسط غرب، التي إنتهت لصالح النجم بهدفين مقابل هدف.

وظهر المدرب، محمد مانع، متأثرا خلال إدلائه بتصريحات لوسائل الإعلام بعد نهاية المواجهة. بسبب تلقيه شتائم طيلة أطوار المواجهة.

وصرح المدرب، مانع، في هذا الصدد:”فرحت بالفوز المسجل اليوم، لأنني أحب تطبيق كرة القدم الجميلة، التي هي تربية و الأخلاق، ولا أُحب الشتم”.

وأضاف المتحدث بكل حرقة:”بعض الأنصار شتموا والدتي، التي تعاني في فراش المرض، أطلب لهم الهداية إن شاء الله”.

وتابع المتحدث:”إعذروني لم أستطع تمالك نفسي، لأن الأم غالية جدا، ومن الممكن أن أنسحب من مجال كرة القدم، بسبب شتم الأمهات في الملاعب”.

للإشارة، تمكن المدرب، محمد مانع، من قيادة فريقه لصدارة بطولة الثاني هواة وسط غرب، برصيد 7 نقاط مناصفة مع شبيبة تيارت و مستقبل شباب بلدية واد سلي.