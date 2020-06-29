مدرب نسور قرطاج يُثني على محرز صلاح وزياش ويكشف سرّ تألقهم

الرياضة
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مدرب نسور قرطاج يُثني على محرز صلاح وزياش ويكشف سرّ تألقهم
بقلم كريم.تيغرمت

أثنى مدرب المنتخب التونسي، منذر الكبير، على الثلاثي العربي، محرز، صلاح وزياش، معتبرا إياهم أفضل اللاعبين الذين عرفتهم كرة القدم العربية.

وصرح منذر الكبير، في مقابلة نقلتها صحيفة “العين” الإماراتية: “محرز، صلاح وزياش المنتقل حديثا لتشيلسي، يملكون موهبة عالية وقدرات كبيرة، وتمكنوا من إثبات جدارتهم عالميا”.

وأضاف: “السر في تألقهم، أنهم لم يكتفوا بالموهبة، بل خططوا جيدا لأهدافهم منذ البداية، وعملوا خلال مشوارهم على تحقيقها، وهو ما يفعلونه تدريجيا بمرور الأيام”.

وتابع الناخب التونسي، منذر الكبير: “أعتقد أنهم أفضل اللاعبين الذين عرفتهم كرة القدم العربية، بحكم نجاحهم في فرض أنفسهم في أندية فيها منافسة كبيرة”.


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