مدرب “نوتينغهام” يمنح الفرصة لـ “سوداني” !

أكد “أيتور كارنكا” مدرب “نونتينغهام فورست” أنه سيغير بعض اللاعبين في تشكيلته وسيعتمد على أفضل اللاعبين الذين شاركوا في آخر مبارتين للفريق.
وقال “كارانكا” في ندوة صحفية قبل مواجهة “بيرمنغهام”: “أعرف جيدا ما يجب علينا فعله من أجل تحقيق الفوز”.
وأضاف: “سنرى من الذي سيشارك في مباراة بيرمنغهام، سأحاول اختيار الأفضل بطبيعة الحال”.
وتابع: “لربما سنشارك أفضل اللاعبين في آخر مباراتين سواء ضد وست بروميتش وريدينغ”.
يذكر أن هلال سوداني كان قد شارك كبديل ونجح في تسجيل هدفين في “الشامبيونشيب” وينتظر فرصته للمشاركة كأساسي.
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