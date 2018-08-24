مدرب “نوتينغهام” يمنح الفرصة لـ “سوداني” !

أكد “أيتور كارنكا” مدرب “نونتينغهام فورست” أنه سيغير بعض اللاعبين في تشكيلته وسيعتمد على أفضل اللاعبين الذين شاركوا في آخر مبارتين للفريق.

وقال “كارانكا” في ندوة صحفية قبل مواجهة “بيرمنغهام”: “أعرف جيدا ما يجب علينا فعله من أجل تحقيق الفوز”.

وأضاف: “سنرى من الذي سيشارك في مباراة بيرمنغهام، سأحاول اختيار الأفضل بطبيعة الحال”.

وتابع: “لربما سنشارك أفضل اللاعبين في آخر مباراتين سواء ضد وست بروميتش وريدينغ”.

يذكر أن هلال سوداني كان قد شارك كبديل ونجح في تسجيل هدفين في “الشامبيونشيب” وينتظر فرصته للمشاركة كأساسي.