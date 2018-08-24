مدرب “نوتينغهام” يمنح الفرصة لـ “سوداني” !

الرياضة
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مدرب “نوتينغهام” يمنح الفرصة لـ “سوداني” !
بقلم أمير بهلول

أكد “أيتور كارنكا” مدرب “نونتينغهام فورست” أنه سيغير بعض اللاعبين في تشكيلته وسيعتمد على أفضل اللاعبين الذين شاركوا في آخر مبارتين للفريق.

وقال “كارانكا” في ندوة صحفية قبل مواجهة “بيرمنغهام”: “أعرف جيدا ما يجب علينا فعله من أجل تحقيق الفوز”.

وأضاف: “سنرى من الذي سيشارك في مباراة بيرمنغهام، سأحاول اختيار الأفضل بطبيعة الحال”.

وتابع: “لربما سنشارك أفضل اللاعبين في آخر مباراتين سواء ضد وست بروميتش وريدينغ”.

يذكر أن هلال سوداني كان قد شارك كبديل ونجح في تسجيل هدفين في “الشامبيونشيب” وينتظر فرصته للمشاركة كأساسي.


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