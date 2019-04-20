مدرب نوثنغهام فوريست يؤكد غياب سوداني عن البطولة الإفريقية

أكد المدرب الإيرلندي لفريق نوثنغهام فوريست مارتين أونيل، أن عودة اللاعب الجزائري العربي هلال سوداني مستبعدة في الأسابيع المقبلة.

وتحدث المدرب الإيرلندي عن مهاجم المنتخب الوطني في تصريح لوسائل الإعلام الإنجليزية قائلا:

“سوداني عاد إلينا هذا الأسبوع، هو في مرحلة إعادة التأهيل..لقد قام ببعض الحصص التدريبية لكنه لم يشارك في أي تدريبات جماعية معنا لأنه يكتفي بالركض فقط بسبب الإصابة”.

وأضاف: ” لقد قام بعدة حصص لإعادة التأهيل، ونحن بصدد إستعادته، بعدما قام بفترة العلاج في قطر، وسنرى ما اللذي يمكنه أن يفعله مستقبلا”.

” أعتقد أن مباراته الأخيرة كانت أمام بورتون في منافسة الكأس، حيث ضيع العديد من اللقاءات بعدها، وأتمنى أن يكون جاهزا قبل بداية الموسم المقبل”.