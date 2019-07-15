مدرب نيجيريا يشيد بمحرز ويطلق عليه هذا الوصف

أبدى مدرب منتخب نيجيريا، غارنوت روهر، إعجابه الشديد بالدولي الجزائري رياض محرز، بالنظر للدور الكبير الذي لعبه في قيادة الخضر، لنهائي أمم إفريقيا 2019.

وصرح غارنوت روهر، بخصوص محرز، عقب مواجهة الجزائر: “لقد كانت ركلة حرة، من لاعب عبقري، صنع بها الفارق”.

وأضاف مدرب النسور الممتازة: “رياض محرز، كان رائعا، وفي الموعد الذي سمح له بنقل منتخب بلده إلى الدور النهائي”.

يذكر أن قائد المنتخب الجزائري، رياض محرز، منح التأهل للخضر، على حساب نيجيريا، في الدقائق الأخيرة من المباراة، عن طريق ركلة حرة مباشرة، على طريقة الكبار”.