مدرب “نيس” الجديد يريد التعاقد مع “دولور”

كشفت مصادر صحفية “فرنسية”، أن “غالتيي” مدرب “نيس” الجديد يريد تعزيز صفوف الفريق بالتعاقد مع النجم الجزائري “أندي دولور”، وطالب إدارة الفريق بمحاولة التعاقد معه بالرغم من صعوبة المأمورية في ظل ارتباطه بعقد مع “مونبوليي”.

وأكدت ذات المصادر، أن “غالتيي” يرى أن “دولور” سيقود الخط الهجومي للفريق خاصة بروحه القتالية فوق أرضية الميدان وأهدافه الحاسمة، لكن هذا لن يكون سهلا في ظل رغبة “مونبوليي” في تمديد عقده وعدم السماح له بالرحيل.

في نفس السياق، فإن لدى الهداف الجزائري العديد من العروض لكن إدارة “مونبوليي” لا ترغب في تسريحه لأنها تعتبره أفضل لاعب في النادي ولا يمكن له المغادرة.