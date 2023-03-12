مدرب نيس: “بوداوي يبهرني وموهبته لا حدود لها”

أثنى مدرب نادي نيس الفرنسي، ديدي ديغارد، على نجمه الدولي الجزائري هشام بوداوي ومردوده مع الفريق هذا الموسم.

ونقل الموقع الرسمي لنادي نيس، تصريحات ديغارد، أين قال: “بوداوي يقدم في الفترة الأخيرة مباريات متتالية من الطراز الرفيع”.

كما أضاف: “بعض اللاعبين يبرزون لفترة ثم يختفون، لكن بوداوي بقي في القمة لفترة طويلة، وهو أمر مهم لنا، هذا هو الجزء الصعب في كرة القدم”.

وأردف مدرب نيس: “بكل صراحة أراه قادراً على فعل أي شيء، بكل صراحة هو من نوعية اللاعبين الذين لا يمكن حدود لموهبتهم”.

وتابع ديدي ديغارد: “بوداوي يبهرنا مع كل نهاية أسبوع، طموحاته لا حدود لها، وهو يملك جميع الإمكانات لتحقيقها”.