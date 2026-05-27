مدرب نيس: “خروج بوداوي أثّر علينا وتسبّب في تراجع أدائنا”

اعترف مدرب نادي نيس الفرنسي، كلود بويل، بالفراغ الكبير الذي تركه لاعبه الدولي الجزائري، هشام بوداوي، لدى خروجه اضطراريا، في مواجهة سانت ايتيان.

وكان لاعب “الخضر” قد تعرض أمس الثلاثاء، لإصابة على مستوى الوجه. بعد مرور 11 دقيقة فقط، من اللقاء المندرج ضمن ذهاب السد لضمان البقاء في “الليغ1” أمام سانت ايتيان. جعلته يغادر أرضية الميدان على جناح السرعة.

وعقب مواجهة سانت ايتيان، التي انتهت على وقع التعادل السلبي. أكد بويل، أن تشكيلته لعبت بحذر أكثر من اللازم، على الرغم من أنها بدأت اللقاء بشكل جيد.

ليضيف مدرب نيس، في تصريحات نقلها موقع “madeinfoot” الفرنسي: “كان أداؤنا مقبولًا من ناحية اللعب، لكن إصابة هشام بوداوي أثرت علينا وتسببت في تراجع نسق التمريرات.”

وواصل ذات المتحدث: “لم تكن هناك الكثافة والفعالية الكافيتان، لكننا كنا صلبين دفاعيًا.. سيكون علينا تقديم مستوى أفضل بكثير بالكرة، مع دقة تقنية أكبر في لقاء العودة”.