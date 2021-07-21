مدرب نيس سعيد بثنائية عطال وستينغس

عبّر كريستوف غالتيي، المدرب الجديد لنادي نيس، عن سعادته بالتنسيق الموجود بين الدولي الجزائري يوسف عطال، وزميله الهولندي وكالفن ستينغس، والذي إلتحق بالفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري قادما من “أزاد ألكمار”.

وتحدث التقني الفرنسي لجريدة “ليكيب” قائلا :”أنا سعيد بما شاهدته من طرف يوسف وكالفن، هناك العديد من الأمور الإيجابية، بعد أول مُشاركة لهما سويا، وهو ما يُبشر بالخير”.

ويستهدف مُحارب الصحراء، خلال الموسم الجديد، إسترجاع بريقه المفقود خلال الأشهر الماضية، بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها على مُستوى الفخذ، والتي حرمته من التعبير عن إمكانياته وجعلته قيمته تتدهور كثيرا في سوق التحويلات.