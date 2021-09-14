مدرب نيس :”لهذا السبب تركت دولور بديلا”

أوضح كريستوف غالتيي، مدرب نادي نيس، بأنه فكر في الاعتماد على أندي دولور أساسيا، منذ أول مُباراة له مع فريقه الجديد، خلال المواجهة الماضية من الليغ 1 أمام نانت.

وتحدث التقني الفرنسي لجريدة “ليكيب” قائلا في هذا الشأن :”لقد كنت قادرا على الزج بأندي منذ البداية، ولكنني فضلت تركه على مقاعد البدلاء، من أجل مُكافأة أمين غويري وكاسبر دولبرغ، اللذين يؤديان بداية موسم ممتازة، ولكن من الجيد أن أزحزح الثقة التي كان يمتلكانها”.

يُذكر بأن “أندي بوزلوف”، سجل دخول قويا جدا، حيث أنه قدم تمريرة حاسمة، دقيقة فقط بعد دخوله، مؤكدا على الفورمة العالية التي يتواجد فيها، وإندماجه السريع مع العقبان، رغم وصوله لصفوفه في آخر أيام الميركاتو قادما من مونبوليي.