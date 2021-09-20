مدرب نيس :”نعرف ما الذي ننتظره من دولور”

أشاد كريستوف غالتيي، مدرب نادي نيس بالدولي الجزائري، أندي دولور، والعرض الرائع الذي قدمه، خلال الديربي أمام الجار موناكو، عندما تمكن من تسجيل هدف جميل، وتقديم تمريرة حاسمة وجلب ركلة جزاء.

وتحدث التقني الفرنسي بخصوص “بوزلوف” قائلا :”عندما استقدمنا أندي، كُنا نعرف ما الذي يمكنه فعله، هو لاعب يمتلك خبرة كبيرة في الليغ 1، وإندماجه السريع معنا أمر إيجابي”.

وواصل :”لقد كان في المُستوى، وعوض كاسبر دولبرغ بأفضل طريقة ممكنة، وكنت أتمنى لو تزامن مردوده مع تحصلنا على الفوز، خاصة وأننا كنا الأفضل فوق أرضية الميدان”.