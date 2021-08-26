مدرب نيس يؤكد غياب عطال عن التربص المقبل للخضر

تحدث مدرب نادي نيس الفرنسي، كريستوف غالتيي، عن الوضعية الصحية للاعبه الدولي الجزائري يوسف عطال.

وكشف غالتيي، في هذا الخصوص: “عطال يعاني من إصابة عضلية، ولا ندرك بعد الفترة التي سيغيب فيها عن الميادين”.

وأضاف مدرب نيس: “الأمر المؤكد هو أنه لن يكون متواجدا معنا في المباراة المقلة، كما سيغيب عن التربص المقبل لمنتخبه الوطني”.

يذكر أن يوسف عطال، وخلال مشاركته في المباراة الأخيرة لنادي نيس، غادر الميدان متأثرا بإصابة.