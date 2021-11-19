مدرب نيس يتحدث عن وضعية بوداوي ويزف أخبارا سارة عن عطال

تحدث مدرب نادي نيس الفرنسي، كريستوف غالتيي، عن الوضع الصحي للثنائي الدولي الجزائري، هشام بوداوي، ويوسف عطال.

وصرح غالتيي، للموقع الرسمي للفريق، بخصوص بوداوي: “هشام يعاني من ألم شديد على مستوى الظهر، ويتطلب العلاج توقف اللاعب”.

كما تحدث مدرب نيس عن عطال، أين قال: “لقد عانى من إصابة عضلية صغيرة خلال مواجهة مونبوليي”.

وتابع كريستوف غالتيي: “عطال عاد للتدرب على انفراد، ونأمل أن يندمج الأسبوع المقبل في المجموعة، للمشاركة في التدريبات الجماعية”.

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