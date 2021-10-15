مدرب نيس يرد على تصريحات بلماضي ويصفها بالخطيرة

رد مدرب نادي نيس الفرنسي، كريستوف غالتير، على التصريحات الأخير للناخب الوطني جمال بلماضي، مدافعا عن نادي نيس.

وصرح غالتير، اليوم الجمعة، خلال ندوة صحفية: “نادي نيس، وككل الأندية في العالم، إذا تم استدعاء أحد لاعبيه للمنتخب، فعليه التنقل، وتلبية الدعوة”.

وأضاف مدرب نيس: “هناك نوايا سيئة، وفي نفس الوقت خطيرة، ضد نادي نيس، من خلال اتهامه بعدم السماح للاعبيه الأفارقة من تلبية دعوة منتخباتهم”.

وأردف: “في حال رفض أي لاعب دعوة المنتخب، وهو ما حدث في وقت سابق حتى في منتخبات أوروبية، يجب أين يكون هناك نقاش بين الناخب، واللاعب لمعرفة السبب”.

وتابع كريستوف غالتير: “تحميل المسؤولية للنادي، والمدرب، أمر غير ملائم، لأن النادي، والمدرب، يمتثلون للقوانين الدولية، والليغ1، هي أكثر البطولات في العالم اليت تحترم افيريقا”.

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