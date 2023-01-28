مدرب نيس يزف أخبارا سارة عن عطال

تحدث مدرب نادي نيس الفرنسي، ديدي ديغارد، عن الوضع الصحي للاعبه الدوالي الجزائري يوسف عطال، ومدى جاهزيته لمواجهة ليل.

ونقل الصفحة الرسمية لنادي نيس، تصريحات مدربها ديغارد، أين قال: “سنكون حذرين للغاية مع عطال، ليتمكن من العودة تدريجيا”.

كما أضاف مدرب نيس: “هذا لا يعني أن لن يشارك في مباراتنا المقبلة والتي ستجمعنا بنادي ليل”.

وتابع ديدي ديغارد: “على أي حال سنواصل متابعة وضعية عطال بعناية، كونه لاعب جدة مهم بالنسبة لنا”.