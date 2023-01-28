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الرياضة

مدرب نيس يزف أخبارا سارة عن عطال

بقلم كريم تيغرمت
مدرب نيس يزف أخبارا سارة عن عطال
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تحدث مدرب نادي نيس الفرنسي، ديدي ديغارد، عن الوضع الصحي للاعبه الدوالي الجزائري يوسف عطال، ومدى جاهزيته لمواجهة ليل.

ونقل الصفحة الرسمية لنادي نيس، تصريحات مدربها ديغارد، أين قال: “سنكون حذرين للغاية مع عطال، ليتمكن من العودة تدريجيا”.

كما أضاف مدرب نيس: “هذا لا يعني أن لن يشارك في مباراتنا المقبلة والتي ستجمعنا بنادي ليل”.

وتابع ديدي ديغارد: “على أي حال سنواصل متابعة وضعية عطال بعناية، كونه لاعب جدة مهم بالنسبة لنا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/KVRJm
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