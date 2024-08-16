مدرب نيس يزف أخبارا سارة لبراهيمي قبل مواجهة أوكسير

تحدث مدرب نادي نيس الفرنسي، فرانك هايس، عن لاعبه الدولي الجزائري بلال براهيمي، مؤكدا عزمه الاعتماد عليه أساسيا، في افتتاح الموسم الجديد من الليغ1 الفرنسية.

وفي حديثه عن غياب مدافعه الأيسر، ميلفن بارد، أوضح المدرب هايس، اليوم الجمعة، في ندوته الصحفية: “براهيمي يتمتع بخصائص هذا المنصب”.

كما أضاف مدرب نيس: “لقد عملنا على هذا الامر في التحضيرات الصيفية، وبراهيمي من المرشحين للتواجد على اليسار”.

يذكر أن الدولي الجزائري بلال براهيمي، سيواجه رفقة ناديه نبي، مضيفهم نادي اوكسير، يوم الأحد المقبل، برسم الجولة الأولى من الليغ1، في موسمها الجديد.