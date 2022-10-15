مدرب نيس يستغني عن خدمات بوداي وعطال في لقاء أوكسير

سيغيب الدوليان الجزائرين هشام بوداوي ويوسف عطال عن سفرية فريق نيس الجديد لمواجهة اوكسير في منافسة الليغ 1.

وكشف مدرب نيس الفرنسي لوسيان فافر عن القائمة الموسعة لـ 20 لاعبا التي حملت اسم الدولي الجزائري اندي ديلور إلى جانب مواطنه بلال براهيمي.

كما كشف الموقع الرسمي للفريق الفرنسي، اليوم السبت، ان يوسف عطال يتواجد في مرحلة التعافي. في حين تم الاحتفاظ بخدمات بوداي بسبب الاصابة التي لا يزال يعاني منها.