مدرب نيس يصدم دولور

صدم كريستوف غالتيي، مدرب نيس، لاعبه أندي دولور، بعد المستوى السيء الذي قدمه، خلال الجولة الماضية من الليغ 1.

وصرّح التقني الفرنسي، لجريدة “ليكيب” قائلا :”قررت الدفع بدولور ودولبرغ منذ البداية، بعدما أقنعاني أمام باريس سان جيرمان، ولكنني أخطأت”.

وأكد الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”العقبان”، بأنه لم يقتنع تماما بمستوى الدولي الجزائري، وزميله الدانماركي.

وألمح غالتيي، لإمكانية إحالة “الغجري” على مقاعد البدلاء، بداية من اللقاء القادم في الدوري.

ويعيش دولور أزمة ثقة في الآونة الأخيرة، حيث فشل في التسجيل أو تقديم كرات حاسمة، خلال خمس مباريات على التوالي.