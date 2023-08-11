مدرب نيس يكشف سر استبدال عطال في وقت مبكّر

كشف مدرب نيس الفرنسي فرانشيسكو فاريولي عن سر استبدال الدولي الجزائري يوسف عطال في الشوط الأول في مواجهة ليل.

وقال فرانشيسكو فاريولي خلال الندوة الصحفية التي عقبت مباراة ليل “يوسف، تلقى البطاقة الصفراء في الشوط الأول، و شعرت أنه غير بعيد عن الطرد”.

كما أضاف فاريولي “كنت قد شعرت بأن أي خطأ سيكلفه الطرد في الشوط الأول، لهذا قمت باستبداله و تفادي حدوث أمور غير جيّدة”.

وكان نيس قد انهى المباراة أمام ليل بالتعادل بهدف مقابل هدف التي رجت بملعب “اليانز ريفييرا” ضمن فعاليات الجولة الأولى من الليغ 1 .

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