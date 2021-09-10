مدرب نيس يكشف عن موعد عودة عطال للمباريات الرسمية

كشف المدرب الفرنسي لفريق نيس كريستوف غالتيي عن موعد عودة اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال إلى المباريات الرسمية، بعد مشاركته في بعض التدريبات الجماعية مع الفريق يوم أمس الخميس.

وتحدث كريستوف غالتيي خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة نادي نانت يوم الأحد قائلا:

“شارك في بعض التمارين مع الفريق، ويوم غد سيعود إلى التدريبات الجماعية وسنتحدث بعدها مع الطاقم الطبي بخصوص إمكانية مشاركته في المباراة المقبلة”.

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