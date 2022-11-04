مدرب نيس يكشف موعد عودة ديلور للمنافسة

تحدث مدرب نادي نيس الفرنسي، لوسيان فابر، عن الوضع الصحي للدولي الجزائري أندي ديلور، وموعد استئنافه المنافسة الرسمية مع الفريق.

ونقلت وتقارير اعلامية فرنسية، تصريحات فابر، أين أكد بان ديلور لم يتعافى كليا من اصابته، وسيغيب عن مواجهة بريست

كما كشف مدرب بريست، عن تأجيل عودة مهاجمه الجزائري لاجواء المنافسة، إلى غاية تاريخ 11 من الشهر الجاري، الذي يتزامن مع مواجهة ليون.

يذكر أن اندي ديلور، غاب عن تعداد ناديه نيس في مبارياته الأخيرة، بسبب الإصابة التي يعاني منها.